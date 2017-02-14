По Кыргызстану ожидается снегопад – прогноз погоды на 15 февраля

14 февраля 2017, 15:38 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории снег, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами интенсивный. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках автодорог снежные заносы. Ветерзападный 4-9 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -3...-8

днем: 0...+5

Таласская область

ночью: -3...-8

днем: 0...+5

Баткенская область

ночью: 0...-5

днем: +2...+7

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: 0...-5

днем: +2...+7

Иссык-Кульская область

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Нарынская область

ночью: -11...-16

днем: -5...-10

В Бишкеке временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем 0...+2.