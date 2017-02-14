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По Кыргызстану ожидается снегопад – прогноз погоды на 15 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409998-ru.html

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14 февраля 2017, 15:38       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории снег, в Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами интенсивный. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках автодорог снежные заносы. Ветерзападный 4-9 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8
днем: 0...+5
Таласская область
ночью: -3...-8
днем: 0...+5
Баткенская область
ночью: 0...-5
днем: +2...+7
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: 0...-5
днем: +2...+7
Иссык-Кульская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Нарынская область
ночью: -11...-16
днем: -5...-10
В Бишкеке временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем 0...+2.

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