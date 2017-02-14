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Кыргызтелеком создал платформу для проекта "Безопасный город"Кыргызтелеком создал платформу для проекта "Безопасный город"МЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страныМЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страны

В правительстве пояснили, почему на внедрение "Безопасного города" в Кыргызстане потребовалось бы на $61 млн больше, чем в Таджикистане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409997-ru.html

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14 февраля 2017, 15:20       Комментарии

В правительстве пояснили, почему на внедрение проекта "Безопасный город" в Кыргызстане потребовалось бы больше денег, чем в Таджикистане.
На заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 14 февраля депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") отметила, что в Таджикистане проект был реализован в течение 7 месяцев.
"На проект они потратили только 24 млн долларов. Мы не можем внедрить проект на протяжении 5 лет и нам на реализацию требуется 85 млн долларов", - сказала она.
"Насколько я знаю, в Таджикистане проект был реализован только в городе Душанбе и на него потратили 24 млн долларов. В Кыргызстане проект предполагалось реализовать в Бишкеке, Оше и на трассе Бишкек-Каракол. Поэтому сумма была 85 млн долларов", - сообщил в ответ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Дамир Сагынбаев.

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