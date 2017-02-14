В правительстве пояснили, почему на внедрение "Безопасного города" в Кыргызстане потребовалось бы на $61 млн больше, чем в Таджикистане

14 февраля 2017, 15:20 Комментарии

В правительстве пояснили, почему на внедрение проекта "Безопасный город" в Кыргызстане потребовалось бы больше денег, чем в Таджикистане.

На заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 14 февраля депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") отметила, что в Таджикистане проект был реализован в течение 7 месяцев.

"На проект они потратили только 24 млн долларов. Мы не можем внедрить проект на протяжении 5 лет и нам на реализацию требуется 85 млн долларов", - сказала она.

"Насколько я знаю, в Таджикистане проект был реализован только в городе Душанбе и на него потратили 24 млн долларов. В Кыргызстане проект предполагалось реализовать в Бишкеке, Оше и на трассе Бишкек-Каракол. Поэтому сумма была 85 млн долларов", - сообщил в ответ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Дамир Сагынбаев.