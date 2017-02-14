Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исаков Музаффар Ахматходжаевич. ДосьеИсаков Музаффар Ахматходжаевич. Досье

На установку комплекса аудио- и видеофиксации на одном перекрестке нужно 3-3,5 млн сомов, - Ж.Разаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409996-ru.html

Похожие новости

На некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"

Интервью с Послом КР в Турции по случаю 25-летия установления дипотношений

Президенты Кыргызстана и Швейцарии обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

Премьер-министр Кыргызстана и глава Совета министров Польши обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипотношений

Сооронбай Жээнбеков и Беате Шидло обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления диплотношений между странами

14 февраля 2017, 15:44       Комментарии

На установку комплекса аудио- и видеофиксации на одном перекрестке нужно 3-3,5 млн сомов. Об этом 14 февраля на заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
Во время обсуждения вопроса о мерах, предпринимаемых правительством по реализации проекта "Безопасный город" депутат Камчыбек Жолдошев ("Онугуу-Прогресс") спросил, сколько средств нужно на установку комплекса на одном перекрестке.
"Мы проводили все подсчеты. На установку такого комплекса на одном перекрестке нужно около 3-3,5 млн", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум