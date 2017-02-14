На установку комплекса аудио- и видеофиксации на одном перекрестке нужно 3-3,5 млн сомов, - Ж.Разаков

14 февраля 2017, 15:44 Комментарии

На установку комплекса аудио- и видеофиксации на одном перекрестке нужно 3-3,5 млн сомов. Об этом 14 февраля на заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Во время обсуждения вопроса о мерах, предпринимаемых правительством по реализации проекта "Безопасный город" депутат Камчыбек Жолдошев ("Онугуу-Прогресс") спросил, сколько средств нужно на установку комплекса на одном перекрестке.

"Мы проводили все подсчеты. На установку такого комплекса на одном перекрестке нужно около 3-3,5 млн", - сказал он.