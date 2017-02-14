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МЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страныМЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страныНа некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"На некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"

В правительстве обсудили ЧС в связи изменением погоды

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409995-ru.html

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14 февраля 2017, 15:17       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 14 февраля, провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны, сообщает пресс-служба правительства.
Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий.
"Глава МЧС Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий. По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году, в связи с большим количеством выпавших осадков ожидается сход оползней и селей. В этой связи будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Вся необходимая для этого техника готова. Вместе с тем он подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники", – говорится в сообщении.
Кубатбек Боронов также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить во исполнение постановления правительства республики от 2004 года.
"Руководители Минтранаг и Минсельхоза проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств. Премьер-министр поручил соответствующим госорганам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей в безопасные места. В этих целях в конце текущего месяца соответствующие министерства и ведомства совместно с местными органами власти проведут разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах возможного схода оползня", – отметили в пресс-службе.
Премьер-министр поручил своевременно реализовать плановые мероприятия министерств и ведомств по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий. Минфину поручено своевременно финансировать все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению ЧС.

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