В правительстве обсудили ЧС в связи изменением погоды

14 февраля 2017, 15:17 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 14 февраля, провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны, сообщает пресс-служба правительства.

Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий.

"Глава МЧС Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий. По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году, в связи с большим количеством выпавших осадков ожидается сход оползней и селей. В этой связи будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Вся необходимая для этого техника готова. Вместе с тем он подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники", – говорится в сообщении.

Кубатбек Боронов также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить во исполнение постановления правительства республики от 2004 года.

"Руководители Минтранаг и Минсельхоза проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств. Премьер-министр поручил соответствующим госорганам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей в безопасные места. В этих целях в конце текущего месяца соответствующие министерства и ведомства совместно с местными органами власти проведут разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах возможного схода оползня", – отметили в пресс-службе.

Премьер-министр поручил своевременно реализовать плановые мероприятия министерств и ведомств по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий. Минфину поручено своевременно финансировать все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению ЧС.