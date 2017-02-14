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Венгрия приглашает кыргызстанцев в правительственную стипендиальную программу

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vengri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409994-ru.html

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14 февраля 2017, 15:36       Комментарии

Министерство человеческих ресурсов Венгрии предлагает гражданам Кыргызстана принять участие в правительственной стипендиальной программе "Stipendium Hungaricum" в 2017-2018 учебном году, сообщает пресс-служба Минобразования.
Программа действует на основании Соглашения между МОН КР и Министерством человеческих ресурсов Венгрии от 21 сентября 2016 года, и регулируется общественным фондом Темпус.
"Ежегодно венгерская сторона принимает 25 граждан Кыргызстана на обучение в образовательных организациях по программам высшего образования за счет госбюджета Венгрии по следующим программам: 10 грантов по программе бакалавриат в следующих сферах: сельское хозяйство, общественные науки, информационные технологии, экономические науки, инженерия, естественные науки, спортивные науки, науки государственной службы; 10 грантов по программе магистратура в следующих сферах: сельское хозяйство, общественные науки, информационные технологии, экономические науки, инженерия, естественные науки, спортивные науки, науки государственной службы; 5 грантов по программе докторантура в любых сферах", – говорится в сообщении.
Принимающая сторона бесплатно осуществляет обучение учащихся-стипендиатов, предоставляет им общежитие на тех же условиях, какие предоставляются собственным студентам, или вклад в жилье, выплачивает им стипендию в соответствии с размерами, установленных венгерской стороной, обеспечивает их правом на охрану здоровья и медицинскую помощь.
"Направляющая сторона оплачивает международные транспортные расходы. Соискатели из Кыргызстана должны одновременно подать необходимые документы: в онлайн режиме в Общественный фонд Темпус (через сайт программы: www.stipendiumhungaricum.hu); 2 комплекта документов в Минобразования КР (на бумажном носителе) по адресу: Бишкек, улица Тыныстанова, 257 (каб. 313). Первый комплект в соответствии с необходимым перечнем документов (представлен на сайте программы) подается на требуемом принимающей стороной языке для препровождения венгерской стороне", – отметили в пресс-службе.
Второй комплект подается на русском языке для МОН КР:
— мотивационное письмо;
— биографическая справка кандидата с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных внутреннего паспорта, домашнего адреса, контактного телефона и электронной почты, с приклеенной фотографией 3х4;
— копия загранпаспорта.
Срок приема документов как в Общественный фонд Темпус, так и в МОН КР до 5 марта 2017 года.
Кандидаты, не представившие требуемые документы в МОН КР, не получат рекомендации от МОН КР, следовательно, не пройдут конкурсный отбор на обучение в Венгрии.
Информация по программе Stipendium Hungaricum размещена на сайте Общественного фонда Темпус (www.stipendiumhungaricum.hu), также на сайте МОН КР (http://bit.ly/2laQTPI).
Контактное лицо: Алынбекова Сусаркуль Шергазиевна, тел.: 0312 621193, е-mail: alunbekova@mail.ru.

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