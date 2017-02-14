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Исаков Музаффар Ахматходжаевич. Досье

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/isakov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409993-ru.html

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Сапар Исаков прокомментировал слухи о своем выдвижении на пост президента

14 февраля 2017, 15:40       Комментарии

Исаков Музаффар Ахматходжаевич родился 17 августа 1982 года в селе Таш-Булак Сузакского района Жалал-Абадской области.
Образование
<ul> <li>В 2005 году окончил Университет Дружбы Народов по специальности  "Финансы и Кредит".</li> <li>В 2007 году завершил обучение в АУПКР по направлению "Государственное управление и МСУ";</li> </ul> Трудовая деятельность
<ul> <li>В 2001 году работал в органах местного самоуправления.</li> <li>С 2001 по 2006 год работал председателем молодежного комитета сельской управы Таш-Булак;</li> <li>2007-2008 годы – Национальное агентство по делам местного самоуправления при Правительстве Кыргызской Республики;</li> <li>2008-2009 годы – Специалист по привлечению инвестиций в сельской управе Таш-Булак;</li> <li>2009-2010 годы – директор СШ №23 имени Таш-Булак;</li> <li>С 2010 по 2015 годы занимал должность главы сельской управы Таш-Булак;</li> <li>Депутат местного кенеша 2-х созывов</li> <li>2016 — по настоящее время – Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.</li> </ul> Семейное положение:
<ul> <li>женат,</li> <li>отец троих детей.</li> </ul>

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