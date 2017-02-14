Весной ожидается сход оползней и селей. Премьер дал команду готовиться

14 февраля 2017, 15:20 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 февраля, провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава кабмина подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий.

По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году из-за большого количества выпавших осадков ожидается сход оползней и селей. В этой связи будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Вся необходимая для этого техника готова. Вместе с тем он подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.

Боронов также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить во исполнение постановления правительства республики от 2004 года.

Руководители Министерства транспорта и дорог, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации также проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств.

Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей в безопасные места. В этих целях в конце текущего месяца соответствующие министерства и ведомства совместно с местными органами власти проведут разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах возможного схода оползня.

Жээнбеков поручил своевременно реализовать плановые мероприятия министерств и ведомств по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий.

Министерству финансов поручено вовремя финансировать все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.