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Весной ожидается сход оползней и селей. Премьер дал команду готовиться

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355381_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409991-ru.html

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В горах и на перевалах сохраняется угроза схода снежных лавин и оползней

14 февраля 2017, 15:20       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 февраля, провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Глава кабмина подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий.
По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году из-за большого количества выпавших осадков ожидается сход оползней и селей. В этой связи будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Вся необходимая для этого техника готова. Вместе с тем он подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.
Боронов также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить во исполнение постановления правительства республики от 2004 года.
Руководители Министерства транспорта и дорог, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации также проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств.
Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей в безопасные места. В этих целях в конце текущего месяца соответствующие министерства и ведомства совместно с местными органами власти проведут разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах возможного схода оползня.
Жээнбеков поручил своевременно реализовать плановые мероприятия министерств и ведомств по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий.
Министерству финансов поручено вовремя финансировать все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

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