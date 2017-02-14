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КР все равно будет должен России $37 млн по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355380_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409990-ru.html

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14 февраля 2017, 15:26       Комментарии

Кыргызстан все равно будет должен России $37 млн по проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня сказал депутат Мыктыбек Абдылдаев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня на комитете должны были заслушать информацию об итогах работы депутатской комиссии по изучению использования $37 млн совместным предприятием ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", однако по итогам голосования его перенесли на 1 марта 2017 года.
В рамках обсуждения этого вопроса депутат Абдылдаев отметил, что даже если придет новый инвестор, Кыргызстан должен будет России эти средства.
Парламентарий привел в пример проект "Джеруй", где инвестор должен согласиться, что он погасит долг.
Вице-премьер-министр Олег Панкратов добавил, что в порядке возврата средств, если стороны придут к пониманию, то необходимость в проведении аудита отпадет. "Никаких санкций и пеней в соглашении нет", - добавил он.

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