В Бишкеке прошли мероприятия по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

14 февраля 2017, 14:40 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Во всех четырех районах столицы прошли мероприятия по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, Свердловская районная администрация организовала мероприятие в Бишкекском городском драматическом театре им. А.Умуралиева. Глава района Самарбек Болотбеков вручил родителям погибших воинов-интернационалистов материальную помощь по 7 тыс. сомов, воинам-интернационалистам с ограниченными возможностями здоровья по 5 тыс. сомов и воинам-интернационалистам по 1 тыс. сомов, а также был показан концерт артистов Бишкекского городского драматического театра им. Умуралиева. В Управлении социального развития района состоят на учете 166 воинов-интернационалистов, из них 8 воинов с ограниченными возможностями здоровья, 4 родителей погибших воинов в Афганистане и в Баткенских событиях.

А вот руководство Первомайской администрации также провело в зале детской музыкальной школы имени П.Ф.Шубина мероприятие, куда были приглашены 194 участника боевых действий в Афганистане, в Баткене и семьи погибших воинов. Мероприятие прошло с соблюдением воинской церемонии, военного оркестра и почетного караула. Гостям представили короткометражный документальный фильм о войне в Афганистане, организован военно-патриотический концерт и оказана материальная помощь.

В средней школе №3 состоялось мероприятие Октябрьского района с участием главы данного района Нурбека Курманбекова. Всем приглашенным оказана материальная помощь: инвалидам войны - по 4 тыс. сомов, семьям погибших воинов – по 6 тыс. сомов и участникам войны - 1000 сом. Ежегодно районная администрация оказывает материальную помощь всем участникам войны в Афганистане. В этом году для финансовой поддержки администрация района выделила больше 300 тыс. сомов. Творческими коллективами Центра детского творчества "Шайыр-Балалык" и школы №3 был организован праздничный концерт. В Октябрьском районе на сегодняшний день проживают 214 участников войны в Афганистане и Баткенских событиях, в том числе 6 инвалидов Советской Армии воинов-афганцев и 7 вдов.

Ленинский акимиат с участием главы администрации Нурдин Тынаев также поздравили воинов-интернационалистов, прошедших Афганистан с Днем вывода советских войск. В память погибших воинах-интернационалистах была объявлена минута молчания. Были вручены Почетные грамоты администрации, а также оказана единовременная выплата материальной помощи: семьям погибших по 5 тыс. сомов, инвалидам по 5 тыс. сомов, участникам событий по 1 тыс. сомов. Торжественное мероприятие сопровождалось концертной программой с участием звезд кыргызской эстрады. В Ленинском районе проживают 249 участников Афганских событий, 13 воинов с ограниченными возможностями здоровья, 6 семей погибших в Афганистане, а также 3 семьи, потерявших своих кормильцев в Баткенских событиях.

В мероприятиях приняли участие горожане, представители республиканского и городского Совета воинов-афганцев и Совета ветеранов ВОВ, а также участники боевых действий, семьи погибших воинов, лица с ограниченными возможностями здоровья в Афганских и Баткенских событиях.

Участники боевых действий, семьи погибших воинов, лица с ограниченными возможностями здоровья в Афганских и Баткенских событиях находятся под постоянным контролем муниципальных администраций районов Бишкека.