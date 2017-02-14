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Премьер поручил переселить в безопасные места семьи, проживающие в потенциально опасных зонахПремьер поручил переселить в безопасные места семьи, проживающие в потенциально опасных зонахПятилетний мальчик в дырявой обуви работает на авторынке близ БишкекаПятилетний мальчик в дырявой обуви работает на авторынке близ Бишкека

Госорганам поручили реализовать плановые мероприятия по обеспечению безопасности населения КР в связи с изменением погоды

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/gosorgana...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409988-ru.html

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14 февраля 2017, 15:07       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 февраля, провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность чрезвычайных происшествий.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий.
По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году в связи с большим количеством выпавших осадков ожидается сход оползней и селей. В этой связи будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Вся необходимая для этого техника готова. Вместе с тем он подчеркнул необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.
Кубатбек Боронов также сообщил, что в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить во исполнение постановления Правительства республики от 2004 года.
Руководители Министерства транспорта и дорог, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации также проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств.
Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам детально изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей на безопасные места. В этих целях в конце текущего месяца соответствующие министерства и ведомства совместно с местными органами власти проведут разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах возможного схода оползня.
Премьер-министр поручил своевременно реализовать плановые мероприятия министерств и ведомств по обеспечению безопасности населения в условиях изменения погодных условий.
Министерству финансов поручено своевременно финансировать все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

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