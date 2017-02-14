Кыргызстан и Швейцария отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений

14 февраля 2017, 15:13 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. 14 февраля 2017 года Кыргызстан и Швейцария отмечают 25-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в КР.

Как отмечается, сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось после обретения республикой независимости и со дня вступления в группу голосования под руководством Швейцарии в таких организациях как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Этот факт является одной из основных причин определения Кыргызстана одним из центральных партнеров сотрудничества Швейцарии в странах Центральной Азии.

На протяжении 25 лет Швейцария предоставила Кыргызстану более чем 350 миллионов швейцарских франков в виде технической, финансовой и гуманитарной помощи в области здравоохранения, поддержки государственных учреждений, частного сектора, городского водоснабжения, ирригации, местного самоуправления и поддержки гражданского общества. Швейцария также существенно оказала поддержку в проведении успешных парламентских и местных выборов в 2015 и 2016 гг.

"Кыргызская Республика является единственной страной в Центральной Азии с парламентской демократией и с момента обретения независимости претерпела значительные изменения в своем развитии и истории. Швейцария гордится тем, что является партнером в области развития и стремится продолжить оказывать поддержку Кыргызстану. Наши двусторонние отношения основаны на таких ценностях и принципах, как солидарность, уважение прав человека и демократии, в том числе и при участии представителей гражданского общества. Швейцария, как нейтральная страна, всегда готова поддерживать диалог и выступает за мирное разрешение конфликтов. Между нашими странами есть много общего и мы будем продолжать строить наши отношения в духе доверия и дружбы", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР г-н Ренэ Холенштайн.

Федеральное Послание Швейцарии по международному сотрудничеству на 2017-2020 годы отражает неизменную и твердую приверженность Швейцарии по оказанию поддержки Кыргызской Республике и Центральной Азии в целом, говорится в сообщении.