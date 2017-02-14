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МЧС КР с 14 по 19 февраля проведет принудительный спуск лавин на автодорогах страны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mchs-kr-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409986-ru.html

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14 февраля 2017, 15:19       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В период с 14 февраля по 19 февраля текущего года на 98-123-135 км автодороги Сары-Таш-Кара-Мык (Ошская область), 2 км а/д Дароот-Коргон-Чек и на 124 км участка Батман кол будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил КР. Будут привлечены силы и средства служб Гражданской защиты Ошской области.
МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут. Данное мероприятие проводиться согласно распоряжения Премьер-министра - Начальника Гражданской защиты КР.
Агентство Гидрометеорологии при МЧС КР предупреждает о том, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на 121-138 км атодороги Бишкек-Ош (перевал Тоо-Ашуу), на 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), на 65-90 км а/д Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90 км а/д Ала-Бука-Каныш-Кыя, 1-9 км а/д Красная-Горка-Ак-Таш, 67-94 км а/д Казарман-Актал-Чат унаа жолунун (перевал Кара-Коо), 45-92 км а/д Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу ), на 60-68км автодороги Барскоон-Ак-Шыйрак ( перевал Барскоон и Соок) сохраняется угроза схода снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.
Рекомендуется отказаться от поездки по указанным лавиноопасным участкам автодорог в связи с повышенной лавиноопасностью.

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