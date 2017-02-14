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Пятилетний мальчик в дырявой обуви работает на авторынке близ Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409985-ru.html

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14 февраля 2017, 15:04       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В Интернете появилось видео, запечатлевшее пятилетнего мальчика в дырявой обуви, который работает возле авторынка "РИОМ" близ Бишкека.
Как рассказали авторы видео, мальчик трудится на рынке уже полгода.
Сам ребенок назвался Нурликом, работники рынка утверждают, что его полное имя Нурболот. Мальчик продает по 10 сомов бланки, на которых указываются марка и стоимость автомобиля.
На видео Нурлик рассказал, что порванную обувь он заклеил скотчем. По словам работников рынка, ребенок живет в селе Военно-Антоновка.

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