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Кыргызтелеком создал платформу для проекта "Безопасный город"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409984-ru.html

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14 февраля 2017, 15:25       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. ОАО "Кыргызтелеком" создало Центр обработки данных, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан пресс-секретарь компании Назгуль Бегалиева.
На этой базе можно будет запустить проекты "Безопасный город" и "Электронное правительство".
"Раньше не было подходящей платформы для реализации двух программ. База создана в соответствии с международными стандартами. Система будет представлена 21 февраля на IT-форуме в Бишкеке", - сказала Бегалиева.
Проект "Безопасный город" был инициирован кабинетом министров 20 июня 2014 года. Результаты первого тендера аннулировали, поэтому объявили второй. В январе 2015-го победителем была объявлена компания "Стилсофт Бишкек" (Россия), второе место заняла Dessa International S.R.L. (Молдова), третье - Anteo worldwide (Швейцария). Однако МВД не согласилось с требованиями, предъявляемыми компанией-победителем, и подало иск в суд.
В сентябре прошлого года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что "Безопасный город" будет поэтапно реализован на средства местных органов власти. Позже руководство мэрии Бишкека заявило, что выделит 30 миллионов сомов на внедрение проекта.

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