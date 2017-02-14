Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 18-21 февраля ожидаются снегопады и морозы

14 февраля 2017, 14:55 Комментарии

По Кыргызстану 18-19 февраля временами ожидается снег, местами сильный. В долинной зоне налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Усиление западного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 20-21 февраля ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской долине -8...-13, в Сокулукском районе и в Таласской долине -10...-15, днем -2...-7.

В зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью -5...-10, днем 0...-5, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -8...-13, днем до -2...-7, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -20...-25, днем -11...-16, в высокогорных районах ночью -28...-33, днем -15...-20.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.