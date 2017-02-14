Премьер поручил переселить в безопасные места семьи, проживающие в потенциально опасных зонах

14 февраля 2017, 15:08 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков14 февраля провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны. Как сообщает пресс-служба правительства, он подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность ЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий.

По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году в связи с большим количеством выпавших осадков ожидается сход оползней и селей, поэтому будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Необходимая для этого техника готова. Вместе с тем глава МЧС отметил необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.

К.Боронов также сообщил, что в Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить.

Руководители Министерства транспорта и дорог, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации также проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств.

Премьер поручил соответствующим государственным органам изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей на безопасные места.

С.Жээнбеков поручил Министерству финансов своевременно финансировать необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.