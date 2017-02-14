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Премьер поручил переселить в безопасные места семьи, проживающие в потенциально опасных зонах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409981-ru.html

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Госорганам поручили реализовать плановые мероприятия по обеспечению безопасности населения КР в связи с изменением погоды

14 февраля 2017, 15:08       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков14 февраля провел рабочее совещание по мерам, принимаемым в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением весны. Как сообщает пресс-служба правительства, он подчеркнул необходимость проведения профилактических мер, так как с изменением погодных условий возрастет вероятность ЧС.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов проинформировал о плановой работе по мониторингу зон стихийных бедствий в регионах страны в целях предупреждения последствий.
По его данным, 2016 год был сейсмически активным. В 2017 году в связи с большим количеством выпавших осадков ожидается сход оползней и селей, поэтому будут проведены берегоукрепительные работы на руслах рек. Необходимая для этого техника готова. Вместе с тем глава МЧС отметил необходимость пополнения парка инженерной и противопожарной техники.
К.Боронов также сообщил, что в Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях есть семьи, проживающие в потенциально опасных зонах схода оползней, которых необходимо переселить.
Руководители Министерства транспорта и дорог, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации также проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий по линии своих ведомств.
Премьер поручил соответствующим государственным органам изучить потенциальные зоны природных изменений и по необходимости провести переселение семей на безопасные места.
С.Жээнбеков поручил Министерству финансов своевременно финансировать необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

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