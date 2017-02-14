На некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"

14 февраля 2017, 15:14 Комментарии

Создана межправительственная группа, которая изучит вопрос внедрения комплекса фото- и видеофиксации в Бишкеке. Об этом 14 февраля на заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Дамир Сагынбаев.

"Ранее распоряжением премьер-министра №27 от 18 января 2017 года для внедрения аппаратного комплекса фото- и видеофиксации была создана межведгруппа, которую возглавил Мирлан Омуралиев. В нее вошли представители МВД, МЧС, ГКНБ и ГРС. В настоящее время по городу Бишкек порядка 50% перекрестков задействованы в проекте "Безопасный город". Мы их трогать не будем. Сейчас рассматривается установка аппаратного комплекса по фото- и видеофиксации не в рамках "Безопасного города", а в рамках отдельного проекта на других перекрестках", - сказал он.

Д.Сагынбаев сообщил, что на начальном этапе будут использованы средства республиканского бюджета.