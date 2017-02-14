Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В правительстве обсудили ЧС в связи изменением погодыВ правительстве обсудили ЧС в связи изменением погодыКыргызстан и Швейцария отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношенийКыргызстан и Швейцария отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений

На некоторых перекрестках Бишкека могут установить комплексы фото- и видеофиксации вне проекта "Безопасный город"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409980-ru.html

Похожие новости

На установку комплекса аудио- и видеофиксации на одном перекрестке нужно 3-3,5 млн сомов, - Ж.Разаков

Кыргызтелеком создал платформу для проекта "Безопасный город"

В правительстве пояснили, почему на внедрение "Безопасного города" в Кыргызстане потребовалось бы на $61 млн больше, чем в Таджикистане

Пятилетний мальчик в дырявой обуви работает на авторынке близ Бишкека

Компания "Стилсфот", выигравшая тендер по "Безопасному городу", подала кассационную жалобу в Бишкекский городской суд

14 февраля 2017, 15:14       Комментарии

Создана межправительственная группа, которая изучит вопрос внедрения комплекса фото- и видеофиксации в Бишкеке. Об этом 14 февраля на заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Дамир Сагынбаев.
"Ранее распоряжением премьер-министра №27 от 18 января 2017 года для внедрения аппаратного комплекса фото- и видеофиксации была создана межведгруппа, которую возглавил Мирлан Омуралиев. В нее вошли представители МВД, МЧС, ГКНБ и ГРС. В настоящее время по городу Бишкек порядка 50% перекрестков задействованы в проекте "Безопасный город". Мы их трогать не будем. Сейчас рассматривается установка аппаратного комплекса по фото- и видеофиксации не в рамках "Безопасного города", а в рамках отдельного проекта на других перекрестках", - сказал он.
Д.Сагынбаев сообщил, что на начальном этапе будут использованы средства республиканского бюджета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум