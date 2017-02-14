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С 14 февраля начинается принудительный спуск снежных лавин.

Источник:
http://knews.kg/2017/02/s-14-f...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409978-ru.html

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14 февраля 2017, 15:03       Комментарии

С 14 по 19 февраля на 98-123-135 км автодороги Сары-Таш – Кара-Мык (Ошская область), 2 км дороги Дароот-Коргон – Чек и на 124 км участка Батман-кол будут проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин, сообщает пресс-служба МЧС.
МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках.
"Полностью автодороги закрываться не будут. Агентство Гидрометеорологии предупреждает, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на 121-138 км автодороги Бишкек – Ош (перевал Тоо-Ашуу), на 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), на 65-90 км дороги Мырзаке – Кара-Кулжа – Алайкуу, 65-90 км дороги Ала-Бука – Каныш-Кыя, 1-9 км дороги Красная Горка – Ак-Таш, 67-94 км дороги Казарман – Актал-Чат (перевал Кара-Коо), 45-92 км дороги Каракол – Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу ), на 60-68км автодороги Барскоон – Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок) сохраняется угроза схода снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедица. Рекомендуется отказаться от поездки по указанным лавиноопасным участкам автодорог", – говорится в сообщении.

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