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Генпрокуратура признала правомерным размещение негативных материалов о президенте − "Адилет"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409974-ru.html

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14 февраля 2017, 14:31       Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана признала корректным и правомерным размещение негативных материалов в отношении президента КР. Об этом говорится на сайте Общественного фонда "Правовая Клиника "Адилет".
Сообщается, что в январе 2016 года ОФ ПК "Адилет" направлял два письма в Генеральную прокуратуру КР относительно информации, опубликованной в СМИ, о том, что 11 пользователей социальной сети Facebook получили строгие предупреждения от ГКНБ КР за негативные высказывания в адрес президента Кыргызстана.
"В первом письме "Адилет" просил дать юридическую оценку действиям депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной (в связи с ее инициативой принять меры в отношении пользователей социальных сетей, распространяющих и размещающих негативные публикации в адрес президента). Во втором письме, адресованном Генпрокуратуре, ОФ ПК "Адилет" просил надзорный орган разъяснить, на основании каких полномочий сотрудники ГКНБ КР проводят мероприятия по пресечению негативных высказываний в отношении президента КР в социальных сетях", – говорится в сообщении.
13 февраля 2017 года ОФ ПК "Адилет" получил ответ от Генпрокуратуры Кыргызстана. Сообщается, что в действиях депутата ЖК КР Ирины Карамушкиной и сотрудников ГКНБ нарушений требований закона не установлено. Более того, Генеральной прокуратуре не удалось проверить информацию о том, что 11 пользователей социальной сети Facebook получали строгие предупреждения от ГКНБ КР, так как указанные сведения были получены СМИ на условиях конфиденциальности, и источник информации, как и данные о гражданах, не могут быть разглашены.
"При этом Генпрокуратура признала, что в письме за подписью заместителя председателя ГКНБ от 27.12.2016 года некорректно указано о проведении проверки по факту размещения негативных материалов в отношении президента. В этой связи Генеральной прокуратурой Кыргызстана обращено внимание руководства ГКНБ на необходимость впредь точно формулировать и излагать в документах существо рассматриваемых вопросов, не позволяющих их различное понимание и толкование", − пояснили в клинике "Адилет".
Напомним, вначале января 2017 года появилась информация о том, что Государственный комитет национальной безопасности проводил мероприятия по установлению лиц, публикующих критику в адрес президента Алмазбека Атамбаева в социальных сетях. По обнародованным данным, чекисты установили 10 социальных пользователей ресурса Facebook, которые разместили негативные публикации в адрес главы государства, кроме того комитет продолжает работу по установлению других 35 пользователей соцсети. 11 пользователей Facebook в Джалал-Абадской области пригласили в ГКНБ и сделали строгие предупреждения за негативные посты в адрес Атамбаева.

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