Экспорт угля невозможен без документов. Пограничники задержали нарушителей

14 февраля 2017, 14:06 Комментарии

Сегодня, 14 февраля, на участке пограничной заставы Мин-Булак пограничники задержали трех граждан Кыргызстана за провоз контрабандного груза. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Контрабандисты пытались на грузовом автомобиле "КамАЗ" вне пункта пропуска на окраине села Мин-Булак Баткенского района перевезти 450 мешков угля в Таджикистан. У задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие их личности, а также сопроводительные документы на груз.

В соответствии со ст. 389 Кодекса об административной ответственности КР за нарушение режима государственной границы граждане были оштрафованы.

После оформления соответствующих документов контрабандный груз и задержанные были переданы сотрудникам территориального управления ГТС КР.