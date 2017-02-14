Стамбульский стрелок просит смертный приговор

14 февраля 2017, 14:13 Комментарии

Абдулкадыр Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, попросил суд вынести ему смертный приговор. И это несмотря на отмену смертной казни в Турции, сообщило турецкое издание Sabah.

В настоящее время в Турции продолжается судебный процесс по делу 34-летнего выходца из Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, известного также по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани.

Во время предварительных показаний Машарипов заявил о том, что приказ о нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле он получил от эмира из сирийского города Ракка, который боевики экстремистской группировки "Исламское государство" провозгласили столицей своего халифата. Во время своих первых показаний Машарипов также признался, что вначале планировал совершить теракт на главной площади Стамбула – "Таксим". Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina.

В результате вооруженного нападения 1 января на стамбульский ночной клуб Reina погибло 39 человек, 65 было ранено. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Позже в турецких СМИ появилось фото паспорта кыргызского гражданина, которого подозревали в налете на клуб. Однако эта информация не подтвердилась.

Затем стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Он был задержан в Стамбуле спустя 16 дней после совершения теракта.

Чуть позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за членства в террористической организации.