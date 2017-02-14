Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комитет Жогорку Кенеша одобрил Соглашения с Лаосом и ШвейцариейКомитет Жогорку Кенеша одобрил Соглашения с Лаосом и ШвейцариейЭкспорт угля невозможен без документов. Пограничники задержали нарушителейЭкспорт угля невозможен без документов. Пограничники задержали нарушителей

Стамбульский стрелок просит смертный приговор

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355373_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409972-ru.html

Похожие новости

В Канте застрелился бизнесмен

Организатор теракта в Стамбуле просит смертного приговора

Министра здравоохранения попросили хотя бы правдоподобно врать

Милиция просит оказать содействие в опознании трупа (осторожно, фото!)

Министра просят взять под контроль департамент здравоохранения

14 февраля 2017, 14:13       Комментарии

Абдулкадыр Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, попросил суд вынести ему смертный приговор. И это несмотря на отмену смертной казни в Турции, сообщило турецкое издание Sabah.
В настоящее время в Турции продолжается судебный процесс по делу 34-летнего выходца из Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, известного также по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани.
Во время предварительных показаний Машарипов заявил о том, что приказ о нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле он получил от эмира из сирийского города Ракка, который боевики экстремистской группировки "Исламское государство" провозгласили столицей своего халифата. Во время своих первых показаний Машарипов также признался, что вначале планировал совершить теракт на главной площади Стамбула – "Таксим". Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina.
В результате вооруженного нападения 1 января на стамбульский ночной клуб Reina погибло 39 человек, 65 было ранено. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
Позже в турецких СМИ появилось фото паспорта кыргызского гражданина, которого подозревали в налете на клуб. Однако эта информация не подтвердилась.
Затем стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.
Он был задержан в Стамбуле спустя 16 дней после совершения теракта.
Чуть позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за членства в террористической организации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум