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Комитет Жогорку Кенеша одобрил Соглашения с Лаосом и Швейцарией

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/komitet-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409971-ru.html

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14 февраля 2017, 14:14       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Комитет Жогорку Кенеша одобрил Соглашения с Лаосом и Швейцарией, сообщает пресс-служба парламента.
Так, комитет рассмотрел два Соглашения:
- Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об установлении безвизового режима для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов, подписанного 24 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк";
- Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Швейцарским Федеральным Советом о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк".
Перед депутатами выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев. Депутат Каныбек Иманалиев, отметив, что это стандартные соглашения, предложил их одобрить во втором чтении. Комитет одобрил представленные соглашения во втором чтении.

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