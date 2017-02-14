14 февраля 2017, 14:14 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Комитет Жогорку Кенеша одобрил Соглашения с Лаосом и Швейцарией, сообщает пресс-служба парламента.

Так, комитет рассмотрел два Соглашения:

- Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об установлении безвизового режима для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов, подписанного 24 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк";

- Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Швейцарским Федеральным Советом о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года в городе Нью-Йорк".

Перед депутатами выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев. Депутат Каныбек Иманалиев, отметив, что это стандартные соглашения, предложил их одобрить во втором чтении. Комитет одобрил представленные соглашения во втором чтении.