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Ч.Султанбекова заявила, что Госслужба миграции не исполняет постановление правительства о незаконной торговле людьми

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409968-ru.html

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Муниципальных и госслужащих могут обязать заполнять декларации о том, что они приобретут за время работы на своей должности

14 февраля 2017, 13:24       Комментарии

На коллегии Госслужбы миграции по итогам 2016 года и планам на 2017 год 14 февраля вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова заявила, что Госслужба миграции более года не исполняет постановление правительства о незаконной торговле людьми.
Также она заявила, что весь штат Госслужбы сосредоточен в Бишкеке, хотя необходимо, чтобы они были в регионах, особенно на юге.
"Ну, конечно, вы все здесь, всем нам нравится работать в хороших условиях, с горячей водой и в офисе с обновленным ремонтом", - сказала она.

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