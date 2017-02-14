Ч.Султанбекова заявила, что Госслужба миграции не исполняет постановление правительства о незаконной торговле людьми

14 февраля 2017, 13:24 Комментарии

На коллегии Госслужбы миграции по итогам 2016 года и планам на 2017 год 14 февраля вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова заявила, что Госслужба миграции более года не исполняет постановление правительства о незаконной торговле людьми.

Также она заявила, что весь штат Госслужбы сосредоточен в Бишкеке, хотя необходимо, чтобы они были в регионах, особенно на юге.

"Ну, конечно, вы все здесь, всем нам нравится работать в хороших условиях, с горячей водой и в офисе с обновленным ремонтом", - сказала она.