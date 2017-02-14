Вице-премьер и замглавы Госслужбы миграции поспорили, есть ли коррупция в госслужбе (видео)

14 февраля 2017, 13:44 Комментарии

На коллегии Государственной службы по миграции 14 февраля вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова и заместитель председателя Госслужбы миграции Алмазбек Асанбаев поспорили, есть в госслужбе коррупция.

В своем выступлении Ч.Султанбекова подняла вопрос, который, по ее словам, также поднимается в Жогорку Кенеше - вопрос о том, что сотрудники Госслужбы миграции продают квоты иностранным гражданам.

"Это неоспоримые факты. Кто опровергнет это?" - спросила она.

Среди присутствующих,поднял руку А.Асанбаев, который заявил, что в службе нет коррупционных схем.

"Я работаю здесь уже два года и могу сказать, что такого нет. Да, раньше это было в Чуйской области, когда были посредники. Разговоров о деньгах, получаемых посредниками, много. Но, когда я с кем-то разговариваю и говорю им, что работаю здесь два года, они говорят, что тогда ты этого не знаешь, это было раньше", - сказал он.