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Вице-премьер и замглавы Госслужбы миграции поспорили, есть ли коррупция в госслужбе (видео)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409967-ru.html

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Генпрокуратура обвиняет депутата парламента в коррупции

14 февраля 2017, 13:44       Комментарии

На коллегии Государственной службы по миграции 14 февраля вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова и заместитель председателя Госслужбы миграции Алмазбек Асанбаев поспорили, есть в госслужбе коррупция.
В своем выступлении Ч.Султанбекова подняла вопрос, который, по ее словам, также поднимается в Жогорку Кенеше - вопрос о том, что сотрудники Госслужбы миграции продают квоты иностранным гражданам.
"Это неоспоримые факты. Кто опровергнет это?" - спросила она.
Среди присутствующих,поднял руку А.Асанбаев, который заявил, что в службе нет коррупционных схем.
"Я работаю здесь уже два года и могу сказать, что такого нет. Да, раньше это было в Чуйской области, когда были посредники. Разговоров о деньгах, получаемых посредниками, много. Но, когда я с кем-то разговариваю и говорю им, что работаю здесь два года, они говорят, что тогда ты этого не знаешь, это было раньше", - сказал он.

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