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Российский Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорте Оша

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rossij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409966-ru.html

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Аэропорт Оша перестал принимать самолеты из-за тумана

14 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Оша из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.
Выполнявший авиарейс из Оша в Москву лайнер вынужден был вернуться в областной центр через несколько минут после взлета.
"Одной из находящихся на его борту женщин, которая впервые летела на самолете, стало плохо. В такой ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт. После того, как почувствовавшая недомогание женщина была передана медицинским работникам, воздушное судно продолжило полет", – говорится в сообщении.

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