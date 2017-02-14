Российский Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорте Оша

14 февраля 2017, 13:25 Комментарии

Пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Оша из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

Выполнявший авиарейс из Оша в Москву лайнер вынужден был вернуться в областной центр через несколько минут после взлета.

"Одной из находящихся на его борту женщин, которая впервые летела на самолете, стало плохо. В такой ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт. После того, как почувствовавшая недомогание женщина была передана медицинским работникам, воздушное судно продолжило полет", – говорится в сообщении.