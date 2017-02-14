12 чудесных историй о том, как познакомились бишкекские пары

14 февраля 2017, 13:11 Комментарии

Велением судьбы или благодаря случаю одна встреча может изменить всю жизнь. Вопрос в том, как и когда, может произойти знакомство и как не упустить этот момент.

В честь Дня святого Валентина, 12 влюбленных бишкекских пар поделились своими историями, и рассказали, как они встретили своего любимого человека.

Наиль и Эля

Наиль: Она пришла ко мне на фотосессию. Она мне понравилась и это была любовь с первого взгляда. Я сразу же предложил ей бесплатную творческую фотоссесию. Дальше я уже не упустил свой момент, через несколько дней она тоже в меня влюбилась. У нас все было скоротечно. Когда я увидел ее впервые, я понял что мне нужна именно она. Прошло шесть лет и я остаюсь при том же мнении. Я счастлив с ней.

Толкун и Марс

Толкун: Я училась на первом курсе университета. Наши друзья давно хотели нас познакомить, но все как-то не получалось. У него работа, у меня учеба. Однажды мне позвонил парень с незнакомого номера, представился Марсом и пригласил меня в кино. На свидание я пришла первой на полчаса раньше, так как всегда очень пунктуальна. Он же не спеша пришел с опозданием. Вот так на протяжении почти трех лет он имел привычку опаздывать. В конце третьего курса мы поженились. Кстати, мы познакомились 14 февраля.

Эля и Кайрат

Эля: Мы с Кайратом коллеги, пели в ресторанах. Мы давно друг друга знаем, так что даже и не вспомним, как именно познакомились. У нас было много общих знакомых. Когда мы начали вместе выступать, у нас начались более близкие отношения.

Лилия и Данила

Лилия: Это было 5 лет назад. Меня пригласили в гости знакомые. Был жуткий дождь, пока дошла до них, вся промокла, макияж весь потек и выглядела я не самым лучшим образом. Мы с подругами шутили еще, говоря, что встречу парня мечты, а выглядеть в тот момент буду ужасно. Там мы с ним первый раз встретились, он даже не обратил на меня внимания, и как оказалось, вообще меня не запомнил. Через несколько лет он мне написал в одной из социальных сетей. Как оказалось, у нас есть общие знакомые, и они дали ему мое имя, а он нашел меня в Интернете.

Данияр и Асель

Данияр: Судьба свела нас в одном доме, в одной квартире. Как оказалось, лучшая подруга Асели – моя сестра. Знакомы мы с ней были с самого детства, ежегодно поздравляли друг друга с днем рождения. Дату невозможно было забыть, так как дни рождения у нас в один − 18 мая. Аселя просто как-то в разговоре упомянула о футболе, и я решил пригласить ее на картинг, а через несколько дней уже на романтический ужин. В новогоднюю ночь 2016 года я сделал ей предложение.

Асхат и Зухра

Асхат: Я был наставником ее команды по КВН в школьной лиге. Я познакомился с командой, но до этого я следил за их игрой, и Зухра мне очень понравилась. Кстати, когда я стал руководителем команды, она бросила КВН, но узнала, что там какой-то симпатичный парнишка появился, она вернулась (смеется). Там мы сблизились, а позже поженились.

Айдана и Сабр

Айдана: Наше знакомство прошло очень даже забавно. Мы сидели с подругой кафе, и тут зашел он. Первое, что бросилось в глаза − это то, что он аккуратный, красиво одетый и серьезный. Он пошел в нашу сторону, и оказалось что это друг подруги. Моя партизанка подруга все это подстроила и хотела познакомить меня с ним. Скажу честно, любви с первого взгляда не было, но мы начали хорошо общаться. Ровно через три года мы поженились и счастливы вместе.

Яна и Ярослав

Яна: С ним мы познакомились через общих друзей, иногда виделись на очередных посиделках. Как-то проезжая мимо моего дома, он позвонил мне и попросил выйти, я была этому очень удивлена. Мы поговорили с ним и разошлись. Спустя некоторое время, стали переписываться, нашли очень много общих тем для разговора. Наши встречи стали чаще, я стала проводить с ним каждый вечер. Потом он уехал на несколько недель, и тогда я осознала, что мне не хватает его. Когда он приехал, мы долго обнимались, и в течение пяти лет уже не расстаемся.

Надя и Виталий

Надя: Мы познакомилось в 2008 на соревнованиях по маунтинбайку, которые проходили на Тогул-Булаке. Но тогда мы явно друг друга не заметили, хотя виделись и периодически общались еще около года. В какой момент начали очень активно переписываться и по настоящему дружить. Одновременно он стал очень интересен моей близкой подруге, такое странное и неприятное совпадение можно сказать. Но видимо оно должно было произойти. Мы странно решили эту ситуацию, не без кучи подростковых драм. В итоге мы вместе с 2009 года.

Сергей и Елена

Сергей: Мы познакомились на вечеринке. Я увидел прекрасную девушку за соседним столиком, решил не тратить время на всякие глупости, а начать с конкретного. Подошел и спросил, не хочет ли она родить мне дочь? На что мне ответили, что предложение конечно интересное, но будучи очень рассудительной девушкой, такие вопросы с бухты-барахты она решать не может. Договорились встретиться на следующий день.

Дэн и Анастасия

Дэн: История наша с одной стороны банальна, а с другой очень необычна. Несколько лет назад нас познакомили общие друзья. После чего мы сами стали, можно сказать, хорошими друзьями. И только спустя три года поняли, насколько мы похожи и, главное, поняли, что чувства у нас совсем не дружеские. Как вы понимаете, в дружбу между мужчиной и женщиной мы больше не верим. Желаем всем такой же большой любви!

Вика и Лев

Вика: История нашей любви началась пять лет назад. Тогда мы даже не знали друг о друге и встретились в клубе на предновогодней вечеринке, где оба были по работе. Только мы не познакомились в тот день. Честно говоря, он меня даже не заметил, считал что я, цитирую: "птичка не его полета". После я сама проявила наглейший интерес и с горем пополам нашла его в просторах интернета. Так все и закрутилось. Летом 2016 года Лев сделал мне предложение, самое романтичное, что я когда-либо видела. Вот такая творческая любовь.