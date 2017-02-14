Президент поручил министру ЧС минимизировать риски природного характера

14 февраля 2017, 13:05 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 февраля, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе встречи Боронов доложил президенту о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.

Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам президента, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.