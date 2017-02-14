На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 85 млн сомов

14 февраля 2017, 13:18 Комментарии

По состоянию на 11.00 часов 14 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 85 млн 158 тыс. 705 сомов.

Спецсчет открыт.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош