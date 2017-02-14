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На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 85 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355367_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409962-ru.html

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На спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило 84 млн сомов - МЧС

14 февраля 2017, 13:18       Комментарии

По состоянию на 11.00 часов 14 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 85 млн 158 тыс. 705 сомов.
Спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул. Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г. Ош

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