В 2017 году экспорт сельхозпродукции составит более 500 тыс тонн – Минсельхоз КР

14 февраля 2017, 13:12 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2017 году экспорт сельхозпродукции Кыргызстана составит более 500 тыс тонн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, в 2016 году этот показатель составил 450 тыс тонн. "Мы проводим мониторинг и советуем крестьянам, что сеять. Однако, не все крестьяне пользуются нашими советами. Например, в страны ЕАЭС мы часто экспортируем молочную продукцию, овощи и фрукты, на европейский рынок больше сухофрукты. И если фермеры будут больше сеять именно эти продукты, то им не придется искать рынок сбыта", - сказал министр.

Также глава Минсельхоз отметил, что есть ряд продукций, которые пользуются спросом, как внутри страны, так и за его пределами. Например, в этом году увеличивается площадь посева риса, потому что этот продукт очень востребован.