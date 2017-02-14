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Рейтинг регионов Кыргызстана, где все в семье решает муж

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409958-ru.html

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14 февраля 2017, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В какой части КР живет больше всего семей, где решения принимает только мужчина, выяснила исследовательско-консалтинговая компания M-Vector.
По данным исследования, самые патриархальные семьи в Таласской области: трое из четырех местных жителей уверены, что главным в доме является представитель сильного пола.
А вот столичная общественность наиболее либеральна: лишь 49 процентов респондентов-бишкекчан считают, что все решения в семье должен принимать мужчина.
В целом 59 процентов кыргызстацев уверены, что главным в семье является муж, 1 процент - что жена; 39 процентов опрошенных выступают за равноправие между супругами.
Как показал опрос, чем выше уровень образования граждан, тем меньше среди них приверженцев патриархальных взглядов. Среди людей без высшего образования таковых 75 процентов, а среди кыргызстанцев с вузовскими дипломами - 53 процента.
Примечательно, что 56 процентов гражданок сами готовы отдать бразды семейного правления мужчине. Среди представителей сильного пола 61 процент считают, что они действительно должны быть главными в семье.
Исследование проведено во всех регионах Кыргызстана методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1 000 граждан - мужчины и женщины старше 18 лет.

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