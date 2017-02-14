С 1 мая Центр ОБСЕ будет переформатирован в программный офис, есть согласие 57 стран-членов организации, - МИД

14 февраля 2017, 12:49 Комментарии

С 1 мая Центр ОБСЕ будет переформатирован в офис, сообщил 14 февраля АКИpress министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

По его словам, идут переговоры о переформатировании центра. Со стороны ОБСЕ в переговорах участие принимает назначенный австрийским председательством опытный дипломат, который был руководителем центра в Бишкеке, Маркус Мюллер.

"Первый раунд уже проведен. Мюллер вернулся в Вену, чтобы доложить об итогах первого раунда переговоров. Вопрос переформатирования стоит, есть полное согласие всех 57 стран-членов ОБСЕ. Мы четко хотим определить мандат, по этому мандату мы сейчас ведем переговоры. Процесс запущен. Мы должны завершить переговорные процессы к 30 апреля. То есть с 1 мая новый переформатированный Центр ОБСЕ будет называться программным офисом ОБСЕ по реализации проектов", - сказал глава МИД.

"Хочу отметить, что мы всегда были активными участниками ОБСЕ. Демократия, верховенство закона, права человека, свобода СМИ - для нас всегда были приоритетами, как и для этой организации", - добавил Э.Абдылдаев.

В сентябре 2016 года Кадыржан Батыров выступил на площадке БДИПЧ ОБСЕ и заявил о гонениях в Кыргызстане. Он выразил свое мнение об уровне демократии в стране.

"Вызывает крайнее возмущение, что отдельные уголовные элементы такие как Кадыржан Батыров используют площадку БДИПЧ ОБСЕ для провокации и личных интересов", - заявил тогда лидер СДПК Иса Омуркулов.

По данным МИД, К.Батыров не преследуется за свои политические убеждения, этническую принадлежность или каким-либо другим мотивам, кроме как за совершенные уголовные преступления. Кыргызстан итак планировал изменить статус ОБСЕ, выступление К.Батырова только ускорило решение уведомить об этом, сообщили в пресс-службе МИД.