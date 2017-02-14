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Глава МИД рассказал, какие документы подпишет А.Атамбаев в ЕС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409956-ru.html

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14 февраля 2017, 13:09       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев 14 февраля рассказал АКИpress, какие документы будут подписаны в рамках визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Европейский союз.
Он напомнил, что глава государства встретится с королем Бельгии и высшим руководством ЕС.
"По итогам переговоров планируется подписание двух финансовых соглашений: поддержка сферы образования на 30 млн. евро и поддержка регионов на 11 млн. евро, пилотный проект в Жалал-Абадской области. Такие соглашения в большей или меньшей степени будут реализовываться в отношении всех регионов Кыргызстана. Подписание соглашений идет в рамках индикативного плана, который был принят между КР и ЕС на общую сумму 182 млн. евро. Это была поддержка избирательной сферы, поддержка образования, отдаленных районов", - сообщил глава МИД.
Он отметил, что Евросоюз увеличил индикативную программу на более 90% по сравнению с предыдущим разом. "Это оценка достижений Кыргызстана в области демократического развития, в области развития госслужбы, реформ избирательной системы. Когда европейские страны видят, что есть реальные результаты, они готовы будут и дальше поддерживать. В ходе визита также готовится обсуждение новых планов и проектов в ключевых направлениях, которые нужны сегодня для Кыргызстана", - сказал Э.Абдылдаев.

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