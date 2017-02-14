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Милиция просит оказать содействие в опознании трупа (осторожно, фото!)

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409955-ru.html

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14 февраля 2017, 12:55       Комментарии

В УВД Первомайского района Бишкек устанавливается личность неопознанного трупа мужчины азиатской национальности, который обнаружен 30 января на пересечении улиц Жибек-Жолу и Ак-Муз, сообщает пресс-служба ведомства.
Приметы: возраст 35-40 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные, лицо круглое, смуглое, нос прямой.
"Был одет в черную шапку без надписи, спортивная куртка серого цвета, джемпер молочного цвета, с горизонтальными полосками, водолазка синего цвета, футболка желтого цвета с черными полосками, спортивные штаны синего цвета, трусы серого цвета с желтыми полосами, ботинки черного цвета с замком. Особые приметы: зубные коронки из желтого металла на верхней челюсти и 3 коронки на нижней челюсти. Если кто-либо узнал или знаком с описаниями, просим сообщить по телефонам: 0(312)56-82-60, 0(554) 102 434, 0(551)10-21-62, 0(551)102 538, 0(551)10-21-63 (группа розыска)", – говорится в сообщении.

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