Human Rights Watch: сирийская армия 8 раз применяла химическое оружие за последний месяц битвы за Алеппо

14 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о применении армией правительства Сирии химического оружия за последний месяц сражений в Алеппо в конце 2016 года, пишет "Медуза".

По информации правозащитников, в период с 17 ноября по 12 декабря военные применяли в подконтрольных повстанцам районах Алеппо ядовитый газ хлор по меньшей мере восемь раз. В результате погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей; около 200 человек пострадали.

В докладе указано, что есть сведения о 12 химических атаках, однако в доклад включены те случаи, сообщения о которых поступали в соцсетях в режиме реального времени и позже были подтверждены в ходе интервью.

По словам правозащитников, точно определить используемый газ без лабораторного анализа сложно, однако показания очевидцев о запахе газа и симптомах отравления свидетельствуют, что военные применяли хлор. В четырех случаях очевидцы видели в моментах характерный желтый или желто-зеленый дым, в двух случаях журналисты сняли его на видео.