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Human Rights Watch: сирийская армия 8 раз применяла химическое оружие за последний месяц битвы за Алеппо

Источник:
http://knews.kg/2017/02/human-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409954-ru.html

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14 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о применении армией правительства Сирии химического оружия за последний месяц сражений в Алеппо в конце 2016 года, пишет "Медуза".
По информации правозащитников, в период с 17 ноября по 12 декабря военные применяли в подконтрольных повстанцам районах Алеппо ядовитый газ хлор по меньшей мере восемь раз. В результате погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей; около 200 человек пострадали.
В докладе указано, что есть сведения о 12 химических атаках, однако в доклад включены те случаи, сообщения о которых поступали в соцсетях в режиме реального времени и позже были подтверждены в ходе интервью.
По словам правозащитников, точно определить используемый газ без лабораторного анализа сложно, однако показания очевидцев о запахе газа и симптомах отравления свидетельствуют, что военные применяли хлор. В четырех случаях очевидцы видели в моментах характерный желтый или желто-зеленый дым, в двух случаях журналисты сняли его на видео.

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