Афиша событий: куда сходить на День святого Валентина?

14 февраля 2017, 12:45 Комментарии

Впервые День святого Валентина отпразднован в XIX веке, в Великобритании. Эта традиция понравилась американцам. В Кыргызстане он приобрел особую популярность и отмечается согласно всем правилам самого романтичного в году торжества.

Редакция K-News сделала подборку самых романтических мероприятий ко Дню святого Валентина 14 февраля

14 февраля Концерт "Все начинается с любви" Прозвучат бессмертные произведения композиторов разных эпох – В.Моцарта, А.Пьяццоллы, Д.Шостаковича, К.Караева, Б.Бриттена, А.Хачатуряна в исполнении Президентского камерного оркестра "Манас", солистов Виктории Юртаевой (фортепиано), Таира Бейшеева и Заиры Раимбековой (вокал). Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

Комедия-маскарад "Клиническая комедия, Или грехи нашей молодости" Все происходит в клинике, где работают два друга с 25-летним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие…Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Премьера балетного спектакля "Ромео и Джульетта"

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет "Ромео и Джульетта" исполняется под фонограмму. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.

День святого Валентина Jazz Live В этот вечер вас ждет замечательный концерт Виктории Юртаевой и Sulu Band. Studio247, 20.00.

Фотодокументальная выставка "Афганистан – наша память и боль" Материалы выставки рассказывают об Афганской войне: причинах, ходе, выводе советских войск, ветеранах-"афганцах". У каждого своя история, свои воспоминания, всех объединяют стойкость, мужество преданность Родине и верность воинской присяге. Дом-музей М.Фрунзе, 11.00.