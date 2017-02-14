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Н.Мурашев: "В 2017 году сумма кредита для фермеров составит 7 млрд сомов"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/n.murashe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409951-ru.html

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14 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2017 году сумма кредита для фермеров составит 7 млрд сомов.
Как сегодня на встрече с журналистами сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, выдача кредита будет производиться по трем направлениям: переработка, полевые работы и животноводство.
"20% кредита будет выдано на развитие переработки, 20% на развитие полевых работ и остальные 60% будут выделяться на развитие животноводства. Кредиты на переработку будут выделяться по 6% годовых, на полевые работы по 10% и на животноводство по 10%", - сказал министр.

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