Интервью с Послом КР в Турции по случаю 25-летия установления дипотношений

14 февраля 2017, 12:10 Комментарии

23 декабря 2016 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Турцией. По этому знаменательному событию Агентство "Кабар" попросило Посла Кыргызстана в Турции Ибрагима Жунусова рассказать о том, как изменились отношения между двумя государствами за прошедшие 25 лет и рассказать о перспективах двусторонних отношений.

- Как развивались отношения между двумя странами и какие основные моменты Вы можете отметить?

- По данному случаю, как известно, Президент Кыргызстана А.Атамбаев и Президент Турции Р.Т.Эрдоган, а также Министры иностранных дел КР и ТР, обменялись поздравительными посланиями, в которых были отмечены достижения двустороннего сотрудничества за четверть века с момента установления дипломатических отношений.

Двусторонние отношения за 25 лет развивались динамично и поступательно, поэтапно перейдя к уровню стратегического партнерства и сотрудничества.

Дальнейшее развитие кыргызско-турецких отношений, несмотря на определенные сложности, является одной из важных задач внешней политики Кыргызстана. В этой связи создание Кыргызско-Турецкого Высшего Совета Стратегического Сотрудничества, а также полноправное членство в Совете Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ), являющимися важными межгосударственными платформами, дают дополнительные возможности для дальнейшего развития кыргызско-турецких отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Нельзя забывать, что Турция является одним из главных торгово-экономических партнеров и инвесторов Кыргызстана, что также является особой площадкой для укрепления и активизации двусторонних отношений.

Знаковых моментов много, все не перечислить, но я хотел бы остановиться на некоторых из них. Например, Турция стала первой страной мира, признавшей Независимость Кыргызской Республики. В апреле 1992 года Турция открыла в Бишкеке свое Посольство. В октябре того же года в г.Анкаре открылось Посольство Кыргызстана, ставшее первым Посольством Кыргызской Республики за рубежом.

Это и многочисленные взаимные визиты на самом высоком уровне в течение всех 25 лет. Это и создание Кыргызско-Турецкого Высшего Совета Стратегического Сотрудничества, поднявшего уровень отношений до стратегического. Сюда можно отнести и создание Кыргызско-Турецкого Университета "Манас", ставшего своего рода образовательным мостом между Кыргызстаном и Турцией. Это и проекты в военной, военно-технической, образовательной, культурной областях, а также в сферах здравоохранения, безопасности, сельского хозяйства и т.д.

Особо следует отметить деятельность ТИКА в КР, которое реализовало и осуществляет большое количество проектов в различных областях и сферах.

- Какие турецкие инвесторы и в каких проектах КР хотят участвовать?

По имеющейся у Посольства информации всего на территории Кыргызстана осуществляют свою деятельность более 300 совместных кыргызско-турецких предприятий, и около 100 кыргызских предпринимателей действуют на территории Турции. Внешнеторговый оборот Турции с Кыргызстаном за 2015 год составил 371.6 млн. долл.США и за 9 месяцев 2016 г. составил 316.2 млн. долл. США. Объем прямых инвестиций из Турции по данным Нацстатком КР за 2015 год составил 111 млн.долл.США, увеличившись в 3,6 раз. Хотелось бы обратить внимание на имеющийся потенциал деятельности ТИКА.

В настоящее время ТИКА реализует в Кыргызстане несколько крупных проектов, таких как реконструкция здания Государственного исторического музея в г.Бишкек – 17 млн.долл.США, строительство Центра расширенной диагностики и лечения в г.Бишкек по проекту "Бишкеская больница кыргызско-турецкой дружбы. В 2015 году ТИКА завершило проект по строительству городского хлебозавода в г.Бишкек на сумму более 3 млн.долл.США.

Также хотелось бы отметить, что важной частью сотрудничества между нашими государствами стало начало реализации Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, которым предусматривается бесплатное лечение в больницах Турции 100 пациентов-граждан Кыргызстана в год.

Беседовал Эрмек Абдрисаев