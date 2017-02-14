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В Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабанды угля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409949-ru.html

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14 февраля 2017, 12:26       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Баткенской области пограничники пресекли провоз контрабанды угля, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Как отмечается, на участке пограничной заставы Мин-Булак Баткенского пограничного отряда пограничный наряд за нарушение пограничного режима и провоз контрабандного груза задержал трех граждан Кыргызстана.
Граждане Кыргызстана были задержаны на окраине с. Мин-Булак Баткенсокого района Баткенской области при попытке незаконного провоза 450 мешков угля в грузовом автомобиле марки "КамАЗ" вне пункта пропуска из Кыргызстана в Таджикистан. У задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие их личности, а также сопроводительные документы на груз.
В соответствии со ст. 389 Кодекса об административной ответственности КР за нарушение режима государственной границы задержанные были оштрафованы.
После оформления соответствующих документов контрабандный груз и задержанные были переданы сотрудникам территориального управления ГТС КР.

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