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В 2016 году через межбанковские платежные системы было проведено 4,1 млн платежей – Т.Абдыгулов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409948-ru.html

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14 февраля 2017, 12:32       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году через межбанковские платежные системы было проведено 4,1 млн платежей на общую сумму 5 206,7 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кбаар" сообщил глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, в 2016 году была продолжена реализация Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов.
"На сегодняшний день увеличился объем безналичных платежей, количество банковских платежных карт, банкоматов и терминалов. Общее количество платежных карт в республике увеличилось на 34,8 % до 1,6 млн штук, в том числе 579,6 тыс карт по национальной системе "Элкарт"", - отметил он.
Глава НБ КР добавил, что банковские платежные карты принимаются к обслуживанию в 1 300 банкоматах и 7 101 терминале по всей территории КР.

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