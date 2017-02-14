В 2016 году через межбанковские платежные системы было проведено 4,1 млн платежей – Т.Абдыгулов

14 февраля 2017, 12:32 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году через межбанковские платежные системы было проведено 4,1 млн платежей на общую сумму 5 206,7 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кбаар" сообщил глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в 2016 году была продолжена реализация Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов.

"На сегодняшний день увеличился объем безналичных платежей, количество банковских платежных карт, банкоматов и терминалов. Общее количество платежных карт в республике увеличилось на 34,8 % до 1,6 млн штук, в том числе 579,6 тыс карт по национальной системе "Элкарт"", - отметил он.

Глава НБ КР добавил, что банковские платежные карты принимаются к обслуживанию в 1 300 банкоматах и 7 101 терминале по всей территории КР.