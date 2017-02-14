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Сертификат на автомобиль в рамках ЕАЭС будет требовать ГРС, а не таможня – ГТС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sertifika...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409947-ru.html

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14 февраля 2017, 12:54       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане вступил в силу технический регламент, предусматривающий получение сертификата качества для автомобилей. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщили представители Государственной таможенной службы (ГТС) КР.
Они отметили, что с 12 февраля в Кыргызстане перестает действовать переходный период для регистрации авто.
"До вступления Кыргызстана в ЕАЭС на территории нашей страны действовали национальные правила ввоза и регистрации автомобиля. После вступления республики в альянс должны были начать действовать общепринятые требования для всех 5 стран. Но, Кыргызстану был предоставлен переходный период для адаптации. В соответствии с этим 12 февраля 2017 года заканчивается срок по позициям определенных товаров, которым требуется сертификат. Данный документ будет выдавать не ГТС, а аккредитованные Министерством экономики организации. Таможенная служба не будет требовать наличие данного сертификата. Он будет необходим лишь при регистрации автомобиля", - пояснили в ГТС.

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