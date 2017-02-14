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Лаборатории для регистрации авто будут частными — Минэкономики КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409946-ru.html

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Новые правила регистрации ввезенного авто — разъяснение кабмина КР

14 февраля 2017, 12:50       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Испытательные лаборатории для регистрации автотранспорта в КР будут принадлежать частной компании, сообщил на пресс-конференции в центре Sputnik Кыргызстан начальник управления технических регламентов и метрологии Минэкономики Султан Ахматов.
Ранее автовладельцы в соцсетях обеспокоились информацией о нововведениях при регистрации машин. Согласно правилам, регистрация в системе ГРС теперь будет производиться при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами). Правительство обещает открыть их через месяц.
"Лаборатории готовы на 80 процентов. Скоро процесс их аккредитации будет завершен. Они заработают в Бишкеке и регионах. Потом проведем работу по расширению этих организаций. Их услуги должны контролироваться государством. Лаборатории принадлежат частной компании, но я не могу сообщить название, пока ее не аккредитуют", - рассказал Ахматов.
Он отметил, что новые правила регистрации введены для контроля качества ввозимых в Кыргызстан товаров - причем не важно, идет ли речь об автомобилях или о продовольственной продукции.
Разъяснение правительства относительно новых правил регистрации транспортных средств читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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