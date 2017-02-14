На депутата от СДПК возбуждено уголовное дело о коррупции

14 февраля 2017, 12:52 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В отношении депутата Жогорку Кенеша Музаффара Исакова возбуждено уголовное дело по статье 303 "Коррупция" Уголовного кодекса КР, сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Исаков был главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области. Согласно данным Генпрокуратуры, по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного управления Госрегистра он с 2010-го по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельхозназначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

"В ходе проверки ряд граждан заявили о реализации им указанных земельных участков по цене 1,5-3 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела поручено Госкомитету национальной безопасности.