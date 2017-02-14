Депутат М.Исаков о возбуждении уголовного дела: Ух, ты! У меня самого нет такой информации

14 февраля 2017, 12:21 Комментарии

"Ух, ты! У меня самого нет такой информации. Я не владею такой информацией. Никакого уведомления от них не было. Я с утра не был на работе. Может, туда направили или звонили", - сказал АКИpress 14 февраля депутат Жогорку Кенеша Музаффар Исаков (СДПК).

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана Музаффара Исакова. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (Коррупция) Уголовного кодекса КР.

Как установлено проверкой, М.Исаков будучи в должности главы Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Жалал-Абадской области по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры в период с 2010 по 2015 годы вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.