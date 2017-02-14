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Комитет ЖК одобрил кандидатуры на пост послов Кыргызстана в Австрии и генконсула в Дубае

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409941-ru.html

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14 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 14 февраля одобрил кандидатуры на пост послов Кыргызстана в Австрии и генерального консула в городе Дубай (ОАЭ).
Так, на пост посла КР в Австрии одобрена кандидатура Бакыта Джусупова.
На должность генконсула в Дубае представлена кандидатура Айбека Маматбекова. Сейчас он работает директором Департамента государственного протокола МИД.
Обсуждение вопроса состоялось без прессы по предложению министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.

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