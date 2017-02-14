Комитет ЖК одобрил кандидатуры на пост послов Кыргызстана в Австрии и генконсула в Дубае

14 февраля 2017, 12:24 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 14 февраля одобрил кандидатуры на пост послов Кыргызстана в Австрии и генерального консула в городе Дубай (ОАЭ).

Так, на пост посла КР в Австрии одобрена кандидатура Бакыта Джусупова.

На должность генконсула в Дубае представлена кандидатура Айбека Маматбекова. Сейчас он работает директором Департамента государственного протокола МИД.

Обсуждение вопроса состоялось без прессы по предложению министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.