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Визит президента России В.Путина в Кыргызстан будет официальным, - министр Э.Абдылдаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409940-ru.html

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14 февраля 2017, 12:35       Комментарии

Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан будет официальным. Об этом 14 февраля АКИpress сообщил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.
По его словам, в настоящее время готовятся несколько документов для подписания, а также совместное заявление президентов.
"В повестке визита вопросы политического взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества, обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - сказал глава МИД.
Отвечая на вопрос о том, какой статус у данного визита, Э.Абдылдаев отметил: "Мы рассматриваем данный визит как официальный. Но не нужно смотреть на все эти вещи - официальный визит или нет. Важно смотреть на содержание. В некоторых случаях рабочие визиты превосходят по содержанию официальные".
"Это плановый визит. Мы давно об этом говорили. У нас в планах еще много взаимных визитов в других направлениях", - добавил министр.

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