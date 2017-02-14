Визит президента России В.Путина в Кыргызстан будет официальным, - министр Э.Абдылдаев

14 февраля 2017, 12:35 Комментарии

Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан будет официальным. Об этом 14 февраля АКИpress сообщил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

По его словам, в настоящее время готовятся несколько документов для подписания, а также совместное заявление президентов.

"В повестке визита вопросы политического взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества, обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, какой статус у данного визита, Э.Абдылдаев отметил: "Мы рассматриваем данный визит как официальный. Но не нужно смотреть на все эти вещи - официальный визит или нет. Важно смотреть на содержание. В некоторых случаях рабочие визиты превосходят по содержанию официальные".

"Это плановый визит. Мы давно об этом говорили. У нас в планах еще много взаимных визитов в других направлениях", - добавил министр.