Под Ржевом обнаружены останки 68 кыргызстанцев, погибших во время Великой отечественной войны (данные)

14 февраля 2017, 12:37 Комментарии

Под Ржевом обнаружены останки 68 кыргызстанцев, погибших во время Великой отечественной войны. Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил Таалатбек Масадыков, руководитель оргкомитета движения "Потомки героев".

По его словам, под Ржевом погибли более 2 млн советских солдат, в то время как в Сталинградской битве погибли более 1,5 млн красноармейцев.

"По предоставленным данным администрации Тверской области, в Ржевской битве погибли более 17 тыс. Кыргызстанцев. Сейчас останки 68 кыргызстанцев перезахоронен в братские могилы в 25-30 км от Ржева", - сообщил Т.Масадыков.

Он отметил, что сейчас идут работы по уточнению данных 68 кыргызстанцев, а также по поиску их родственников в Кыргызстане.

"В России местные жители добровольно днями и ночами проводят поисковые работы. Здесь мы совместно с разными общественными объединениями планируем начать родственников, потомков тех красноармейцев, которые погибли под Ржевом. В связи с этим мы хотели бы обратиться ко всем государственным органам, военкоматам, чтолбы они помогли найти родственников погибших кыргызстанцев", - обратился Т.Масадыков.

Также движение "Потомки героев" планирует поставить обелиск, посвященный кыргызстанским освободителям Ржева от фашистов.

"Под Ржевом уже независимые государства поставили обелиски. Кыргызстану тоже необходимо поставить свой обелиск. Для этого нужно собрать средства", - сообщил Т.Масадыков.

Данные о кыргызстанцах, чьи останки были обнаружены под Ржевом еще уточняются.

Ф.И.О., год рождения - дата смерти, место рождения/призыва

1. Батаканов Узенкыяз, 1912 - 11.11.1943, Тянь-Шаньская область, Тогуз-Торойский район, к/з "Кайнды";

2. Калыгулов Насыр , 1921 - 25.11.1942, Тянь-Шаньская область, Джумгальский район;

3. Кейдегасыев Джумакадыр, 1905 - 26.11.1942, Тянь-Шаньская область, Кочкорский районн;

4. Кыштыбаев Мойдин, 1911-..., Тянь-Шаньская область, Джумгальский район;

5. Ажилбаев Абразаак, 1904 - 01.02.1943, Тянь-Шаньская область, Джумгальский район;

6. Каныев Кадыр, 1908 - 31.01.1943, Тянь-Шаньская область, Тогуз-Торойский район;

7. Алеев (Алыев либо Алиев) Телевай (Толобай), 1920 - 25.11.1942, Фрунзенская область, Кировский район;

8. Карякин Николай Кириллович , 1915 - 08.04.1942, Фрунзенская область, Кантский районн, село Ивановка;

9. Дубенцев Иван Егорович, 1905 - 08.04.1942, Фрунзенская область, Калининский район;

10. Тайгубеков (возможно Тойчубеков) Мататай , 1909 - 08.04.1942, Фрунзенская область, Кантский район;

11. Радченко Александр Трофимович 1919 - 05.04.1942, Фрунзенская область, Калининский район;

12. Власов Николай Иванович 1917 - 13.04.1942, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Кызыл-Аскер;

13. Чекибаев Иман , ...-03.02.1943, Фрунзенская область, Чуйский районн, село Акбешим;

14. Данияров Сыгинал, 1904 - 07.12.1942, Фрунзеская область, Сталинский район, деревня Кирово;

15. Кучербаев Бектурган, 1902 - 28.11.1942, Фрунзеская область, Кантский район, с/с Тусуйский, к/з им.Молотова;

16. Епифанов Иосиф Дмитриевич, 1902 - 27.11.1942, Фрунзеская область, Кантский район;

17. Сартоков Василий Сидорович, 1904 - 25.11.1942, Фрунзенская область, город Фрунзе ул.Джамбула 49;

18. Каримов Майрамкул, 1895 - 25.11.1942, Фрунзенская область, Калининский район;

19. Бобров Михаил Петрович, 1916 - 25.11.1942, Фрунзенская область, Калицкий район, село Ново-Покровка;

20. Кравцов Демид Степанович, 1904 - 29.08.1942, Фрунзеская область,Сталинский район, село Садовое;

21. Литовченко Алексей Федорович, 1909 - 05.04.1942, Фрунзенская область, Ворошиловский район;

22. Ушников Михаил Гаврилович, 1909 - 06.04.1942, Фрунзенская область, Калининский район; Ставропольский с/с.

23. Христич Николай Васильевич, 1907 - 04.12.1942, Фрунзенская обл.,г.Фрунзе; ул.Кирова д.116

24. Гусев Григорий Яковлевич, 1910-05 - 25.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н; Пузовский с/с.

25. Ариков Кукумбай, 1897 - 25.11.1942, Иссык-Кульская обл., Балыкчинский р-н; с/с Агалей

26. Мамбеткази Тушибат, 1923 - 14.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н; Лынсит с/с.

27. Кудайбергенов Кадыр, 1917 - 06.12.1942, Иссык-Кульская обл., Джеты-Огузский р-н; с.Актерск

28. Бакуменко Георгий Сергеевич, 1912 - 31.08.1942, Иссык-Кульская обл.; Пржевальский р-н.

29. Кроль Владимир Евст., 1921 - 03.12.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н; с.Соколовка

30. Тилембаев Мукамбетов, 1902 - 26.11.1942, Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н

31. Жисналиев (возможно Жееналиев) Жакшибай (Жакшыбай), 1914 - 11.01.1943г., Ошская область., Чон-Алайский район, к/з Кзыл Майран (возможно Кызыл Майрам)

32. Абдрасимов Надыр, 1910 - 25.11.1942г., Баткенский р-н, Суващевский с/с.

33. Аманов Тулен, 1912 - 27.11.1942г., Баткенский р-н, Баткенский с/с.

34. Барыбаев Азенбай, 1922 - 30.11.1942г., Баткенский р-н.

35. Кульмамбетов Айтпай, 1906 - 15.02.1943г., Ошская область,Гульчинский район. Будалякский с/с.

36. Садыков Газбек, 1916 - 04.12.1942г.,Ошская область, Молотовский р-н.

37. Телекуп Абдурасуль, 1912 - 28.01.1943г., Ошская обл., Араванский р-н, к/з Кызыл Тахта

38. Осмоналиев Тимерзан, 1912 - 30.01.1943г., Ошская обл. Узгенский р-н. Кзылтомский с/с.

39. Анашкин Иван Георгиевич, 1903 - 25.11.1942г., Иркутская область, Черемховский р-н.

40. Кутуев Матутобек, 1914 - 28.11.1942г., Ошская область, Узгенская область.

41. Чакыев Джумашей, 1907 - 01.02.1943г., Жалал-Абадская обл.,Токтогульский р-н, к/з "Агроном"

42. Шавданов Лайло (возможно Шабданов Шайлоо), 1921 - 05.12.1942г., Джалал-Абадская обл., Алабукинский р-н, Аккурганский с/с.

43. Егембердиев Амурзах (возможно Эгембердиев Омурзак), 1907 - 15.12.1941г.,Джалал- Абадская обл. Сузакский р-н., с .Каскинчи

44. Кульмамбетов Айтпай, 1906 - 15.02.1943г., Ошская обл. Гульчинский р-н Будалякский с/с

45. Чекибаев Иман , н/и - 03.02.1943 , Фрунзенская обл., Чуйский р-н, к/з Акпашим;

46. Кравцов Демид Степанович, 1904 - 29.08.1942 ,Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое

47. Бакуменко Георгий Сергеевич, 1912 - 31.08.1942, Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл.

48. Кейдегасыев Чумакабр, 1905 - 26.11.1942, Киргизская ССР, Кочкарский р-н, к/з Карасое

49. Епифанов Иосиф Дмитриевич, 1902 - 27.11.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н

50. Сартаков Василий Сидорович ,1904 - 25.11.1942, Киргизская ССР, г. Фрунзе

51. Каримов Марайскуп, 1895 - 25.11.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н

52. Бобров Михаил Петрович, 1916 - 25.11.1942, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калицкий р-н

53. Тайгубеков Мататай, 1909 - 08.04.1942, Кантский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Кантский р-н

54. Дубенцев Иван Егорович, 1905 - 08.04.1942 , Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н

55. Карякин Николай Кириллович, 1915 - 08.04.1942, Фрунзенская обл., Кантский р-н;

56. Радченко Александр Трофимович, 1919 - 05.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н;

57. Литовченко Алексей Федорович, 1909 - 05.04.1942, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н;

58. Ушников Михаил Гаврилович, 1909 - 06.04.1942, Фрунзенская обл., Калининский р-н

59. Власов Николай Иванович,1917 - 13.04.1942, Фрунзенский РВК;

60. Христич Николай Васильевич, 04.12.1942, Фрунзенская обл., г.Фрунзе;

61. Садыков Газбек, 1916 - 04.12.1942, Киргизская ССР, Молотовский р-н;

62. Кутуев Матутобек, 1914 - 28.11.1942, Киргизская ССР, Ошская обл.;

63. Король Василий Евст., 1921 - 03.12.1942, Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н;

64. Каныев Кадыр, 1908 - 31.01.1943, Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Торовский р-н, к/з Дгодомель;

65. Ажилбаев Абдразак, 1904 - 01.02.1943, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, к/з Когай;

66. Чакыев Джумашей, 1907 - 01.02.1943, Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, к/з Агроном;

67. Османалиев Тимерзан, 1912 - 30.01.1943, Ошская обл., Узгенский р-н, Кзылтомский с/с, к/з Еркентов;

68. Телекуп Абдурасулов, 1912-28.01.1943, Ошская обл., Оровенский р-н, Чекетатский с/с, к/з Кзыл-Тахта.