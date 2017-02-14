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Милиционеры раскрыли дерзкое ограбление

Источник:
http://knews.kg/2017/02/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409938-ru.html

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В г.Ош в 2016 году совершено более 2,4 тыс преступлений, из них раскрыты около 2 тыс

14 февраля 2017, 12:33       Комментарии

Накануне в ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в новостройке "Кок-Джар" неизвестные в масках проникли в дом, сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники, привязав скотчем хозяев Т.Н. и Т.Д., угрожали им огнестрельным оружием.
"Обыскав дом, разбойники нашли ключи от сейфа и забрали $800, 5 тыс. сомов, золотые изделия стоимостью $5 тыс. и сотовый телефон стоимостью 33 тыс. сомов. После чего скрылись. По горячим следам задержан 23-летний уроженец Иссык-Кульской области Б уулу Э., в ходе обыска в его доме обнаружен скотч, медицинские маски, и пластмассовый игрушечный пистолет. В настоящий момент преступник задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении", – говорится в сообщении.

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