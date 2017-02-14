Милиционеры раскрыли дерзкое ограбление

14 февраля 2017, 12:33 Комментарии

Накануне в ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в новостройке "Кок-Джар" неизвестные в масках проникли в дом, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники, привязав скотчем хозяев Т.Н. и Т.Д., угрожали им огнестрельным оружием.

"Обыскав дом, разбойники нашли ключи от сейфа и забрали $800, 5 тыс. сомов, золотые изделия стоимостью $5 тыс. и сотовый телефон стоимостью 33 тыс. сомов. После чего скрылись. По горячим следам задержан 23-летний уроженец Иссык-Кульской области Б уулу Э., в ходе обыска в его доме обнаружен скотч, медицинские маски, и пластмассовый игрушечный пистолет. В настоящий момент преступник задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении", – говорится в сообщении.