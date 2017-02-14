В Кыргызстане 20 организаций признаны террористическими (список)

14 февраля 2017, 12:13 Комментарии

В Кыргызстане 20 организаций и движений признаны террористическими либо экстремистскими. Подробный список с описанием организаций опубликован на сайте Государственной комиссии по делам религий.

Судами разных инстанций Кыргызстана запрещены на территории республики деятельность следующих деструктивных, экстремистских и террористических организаций:

<li> "Аль-Каида" – решением Первомайского суда Бишкека от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Движение Талибан" – решением Первомайского суда Бишкека от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Исламское движение Восточного Туркестана" – постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Курдский народный конгресс" ("Конгра-Гель") – решением Первомайского суда Бишкека от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Организация освобождения Восточного Туркестана" – постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Хизбут-Тахрир-аль-Ислами" – постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признана экстремисткой организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Группа джихада" ("Союз Исламского джихада") – решением Первомайского суда Бишкека от 11 июня 2008 года признан террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Исламская партия Туркестана" ("Исламское движение

Узбекистана") – постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года признано террористической организацией, деятельность на территории КР запрещена;</li> <li> "Церковь объединения" (церковь Муна) – решением Свердловского районного суда Бишкека от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li> "Жайшуль Махди" – решением Первомайского районного суда Бишкека от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li> "Джундь-аль Халифат" ("Джунд-аль Халифат") – решением Первомайского районного суда Бишкека от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li> "Ансаруллох" (Ансарул Аллах) – решением Первомайского районного суда Бишкека от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li> "Ат-Такфир Валь-Хиджра" ("Ат-Такфир ва-л-Хиджра") – решением Первомайского районного суда Бишкека от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР;</li> <li> "Акромия" – 14 марта 2014 года Первомайский суд Бишкека признал религиозное движение "Акромия" экстремистской организацией и запретил на территории КР;</li> <li>14 марта 2014 года Октябрьским судом Бишкека признаны экстремистскими, агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского;</li> <li>1 13 февраля 2015 года Октябрьским судом Бишкека ИГИЛ признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена;</li> <li>1 Решением Октябрьского районного суда Бишкека от 23 июня 2015 года религиозная организация "Джабхат ан-Нусра" признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории Кыргызстана запрещена;</li> <li>13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация "Катибат аль-Имам аль-Бухари" (Батальон Имама Бухари") признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории КР;</li> <li>13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация "Жаннат Ошиклари" ("Поклонники рая") признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории КР;</li> <li>Решением Ошского городского суда от 17 марта 2016 года подразделение "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории КР.</li>