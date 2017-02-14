Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат от СДПК обвиняется в коррупции. Генпрокуратура возбудила делоДепутат от СДПК обвиняется в коррупции. Генпрокуратура возбудила делоДепутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработкуДепутаты отправили законопроект о доходах госслужащих на доработку

11-летнюю девочку, пережившую попытку изнасилования, выгнали из родного села

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/11-let...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409936-ru.html

Похожие новости

Президент поручил тщательно прогнозировать чрезвычайные ситуации природного характера

Футбольный клуб "Алга" участвует в международном турнире в Бангладеш

Экс-депутат Тербишалиев стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

Сквозь боль к победе — кадры с международного турнира по самбо

Кыргызстан занял третье место на международном турнире по самбо среди глухих

14 февраля 2017, 12:19       Комментарии

Систематические нападки, угрозы и давление родственников обвиняемого за попытку изнасилования несовершеннолетней вынудили семью пострадавшей уехать из родного села. Об этом сообщили в Центре по правам человека "Кылым шамы".
Как сообщают сотрудники центра, сейчас девочка проходит психологическое восстановление в одном из реабилитационных центров Бишкека.
"Там же психологическая помощь оказывается ее сестре, которая была очевидицей преступления, и матери, подвергшейся физическому насилию со стороны родных злоумышленника", − сообщают работники центра.
Напомним, весной прошлого года в селе Борбаш Ноокатского района на 11-летнюю девочку напал 30-летний мужчина, который попытался ее изнасиловать, но младшая сестра девочки вступилась за нее и детям удалось убежать.
По данному факту прокуратурой Ноокатского района было возбуждено уголовное дело, но сразу после задержания преступника в адрес членов семьи пострадавшей девочки стали поступать угрозы и оскорбления со стороны его родственников.
26 октября мать ребенка обратилась в ЦЗПЧ "Кылым шамы". Женщина рассказала, что нападавший на ее дочь является племянником акима Ноокатского района Бекболота Айтиева, поэтому она боится за жизнь как свою, так и своих детей.
В "Кылым шамы" отметили, что на 12 января 2017 года в Ноокатском районном суде было намечено рассмотрение данного дела, однако его перенесли по причине отсутствия адвоката обвиняемого. Когда участники процесса вышли из зала, агрессивно настроенная толпа родственников подсудимого накинулась на мать потерпевшей девочки и ее адвоката и стала избивать и оскорблять их. После этого инцидента было решено вывезти мать и ее дочерей в Бишкек, чтобы не подвергать семью дальнейшей опасности в родном селе.
На данный момент адвокат, предоставленный потерпевшим ОФ "Кылым шамы", готовит ходатайство о переносе рассмотрения дела в один из судов Чуйской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум