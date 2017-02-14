11-летнюю девочку, пережившую попытку изнасилования, выгнали из родного села

14 февраля 2017, 12:19 Комментарии

Систематические нападки, угрозы и давление родственников обвиняемого за попытку изнасилования несовершеннолетней вынудили семью пострадавшей уехать из родного села. Об этом сообщили в Центре по правам человека "Кылым шамы".

Как сообщают сотрудники центра, сейчас девочка проходит психологическое восстановление в одном из реабилитационных центров Бишкека.

"Там же психологическая помощь оказывается ее сестре, которая была очевидицей преступления, и матери, подвергшейся физическому насилию со стороны родных злоумышленника", − сообщают работники центра.

Напомним, весной прошлого года в селе Борбаш Ноокатского района на 11-летнюю девочку напал 30-летний мужчина, который попытался ее изнасиловать, но младшая сестра девочки вступилась за нее и детям удалось убежать.

По данному факту прокуратурой Ноокатского района было возбуждено уголовное дело, но сразу после задержания преступника в адрес членов семьи пострадавшей девочки стали поступать угрозы и оскорбления со стороны его родственников.

26 октября мать ребенка обратилась в ЦЗПЧ "Кылым шамы". Женщина рассказала, что нападавший на ее дочь является племянником акима Ноокатского района Бекболота Айтиева, поэтому она боится за жизнь как свою, так и своих детей.

В "Кылым шамы" отметили, что на 12 января 2017 года в Ноокатском районном суде было намечено рассмотрение данного дела, однако его перенесли по причине отсутствия адвоката обвиняемого. Когда участники процесса вышли из зала, агрессивно настроенная толпа родственников подсудимого накинулась на мать потерпевшей девочки и ее адвоката и стала избивать и оскорблять их. После этого инцидента было решено вывезти мать и ее дочерей в Бишкек, чтобы не подвергать семью дальнейшей опасности в родном селе.

На данный момент адвокат, предоставленный потерпевшим ОФ "Кылым шамы", готовит ходатайство о переносе рассмотрения дела в один из судов Чуйской области.