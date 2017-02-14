Депутат от СДПК обвиняется в коррупции. Генпрокуратура возбудила дело

14 февраля 2017, 12:21 Комментарии

Генеральной прокуратурой в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Музаффара Исакова возбуждено уголовное дело по статье "коррупция" УК КР, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что будучи в должности главы Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области Исаков, по предварительному сговору и во взаимодействии с должностными лицами районного Госрегистра и архитектуры, в период с 2010 по 2015 годы вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 14,34 гектаров, под индивидуальное жилищное строительство.

"В ходе проверки рядом граждан даны пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от $1,5 до $3 тыс. Расследование уголовного дела поручено ГКНБ", – говорится в сообщении.